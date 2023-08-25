«Этим можно воспользоваться»: как сэкономить на ипотеке в 2023 году

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Риелтор Бендриков: увеличение первоначального взноса снизит ставку по ипотеке

«Этим можно воспользоваться»: как сэкономить на ипотеке в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Советы, которые помогут сохранить ваши финансы.

В последнее время россияне столкнулись с ростом цен на жилье. В связи с этим выросли и ипотечные ставки — чтобы не потерять лишние деньги, эксперты советуют следовать советам риелторов.

Так, первым делом стоит увеличить первоначальный взнос. Хотя это и кажется сложной задачей, однако специалисты настаивают, что его размер должен быть как можно больше, передает издание aif.ru.

«У ряда банков расчет такой: если размер первоначального взноса выше 20% от стоимости жилья, то дополнительных надбавок к процентной ставке не делается. Если удалось накопить 10% — к расчетной процентной ставке добавят еще один процент, а если 15%, то ставка подрастет на 0,5 процента. Этим можно пользоваться, поскольку даже небольшое уменьшение ставки в перерасчете на срок действия кредита выливается в значительную сумму», — говорит риелтор-практик Олег Бендриков.

Также не стоит пренебрегать льготами: если государство возмещает часть ставки по займу, то такая ипотечная программа не поменяется даже при изменении ключевой ставки ЦБ. Речь идет о семейной ипотеке и кредите для IT-специалистов под 5%, а также покупке объектов на Дальнем Востоке под 2%.

«Сделки по ипотеке с господдержкой происходят достаточно часто. Большим спросом пользуется семейная ипотека. В последнее время выбор в пользу льготной ипотеки делают порядка 30% покупателей недвижимости, еще примерно 10% приходится на покупку первичных объектов без господдержки», — поясняет независимый эксперт рынка недвижимости Наталья Перескокова.

Еще один способ сэкономить на ипотеке — уменьшить процентную ставку. Самый простой способ сделать это — обратиться в банк, где есть зарплатный проект, в котором участвует заемщик.

В таком случае можно снизить показатель на 1%. Также можно воспользоваться защитой закона — он обязывает страховать каждый ипотечный кредит от рисков для здоровья и имущества, а также на еще одну категорию по выбору банка.

Если заемщик имеет защиту от всех трех рисков, некоторые организации снизят ему ипотечную ставку. Можно сделать проще и просто увеличить срок ипотечного кредита.

Последние годы сроки ипотеки увеличились с 15-20 до 25-30 лет. Увеличение срока поможет уменьшить размер ежемесячных выплат, однако переплата по кредиту окажется существенно больше.

«Оптимальный срок ипотечного кредита — около 15 лет. Если сравнивать кредиты на 25 и 30 лет, то ежемесячные платежи будут отличаться несущественно, а переплата ощутимо вырастет. Хорошо, если есть возможность гасить ипотеку досрочно: это тоже даст существенную экономию на оплате процентов», — делится член национального совета Российской гильдии риелторов Валентин Корытный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября запустить льготную Арктическую ипотеку.

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«Этим можно воспользоваться»: как сэкономить на ипотеке в 2023 году

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