Путин поручил к 1 ноября запустить льготную Арктическую ипотеку

Владимир Путин поручил к 1 ноября запустить в стране льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей. Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, молодые семьи смогут пользоваться льготами на территориях, которые относятся к Арктической зоне. Аналогичная возможность уже давно действует для жителей Дальнего Востока.

«Внести в условия программы „Дальневосточная ипотека“ изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам», — говорится в документе.

До 1 января 2030 года молодые семьи смогут воспользоваться этой льготой и приобрести на первичном рынке жилье в субъектах РФ, территории или части территорий которых отнесены к Арктической зоне.

В июле президент одобрил предложение по Арктической ипотеке, отметив, что данная мера станет серьезной поддержкой для граждан, проживающих этой зоне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России допустили компенсацию семьям до 30% от стоимости аренды жилья.