Зоозащитники обрушились с критикой на Бритни Спирс

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

PETA раскритиковала Бритни Спирс за ролик с новым щенком

Зоозащитники обрушились с критикой на Бритни Спирс

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency / face to face

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Активисты возмутились видео поп-звезды с ее новым щенком Сноу.

Певицу Бритни Спирс раскритиковали зоозащитные организации после ролика с ее новым щенком по кличке Сноу, который звезда недавно выкладывала в сеть. Об этом сообщает таблоид TMZ.

В частности, представители PETA («Люди за этичное обращение с животными») проявили недовольство видеороликом, тонко обозначив, что сомневаются в искренности любви Спирс к животным. По мнению борцов за права животных, было бы гораздо лучше, если бы звезда бесплатно взяла пса из приюта вместо того, чтобы платить огромные деньги тем, кто специально разводит собак для продажи.

«Этим одним „милым“ постом Бритни Спирс приговорила бесчисленное количество собак, живущих в приютах, к огромному количеству дней без любви, удобной кровати, на которой можно свернуться калачиком, или шанса на настоящую жизнь», — возмутились представители организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-возлюбленный Спирс спортсмен Сэм Асгари забрал одного из псов, подаренных ей на годовщину свадьбы. Речь идет о добермане по кличке Порш.

Вторую собаку — австралийскую овчарку Сойера — приютила Бритни, поэтому она принадлежит только певице. Спирс возмущена таким отношением и намерена обжаловать решение бывшего возлюбленного об опеке над собакой в суде.

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