Количество умерших от болезни легионеров в Польше увеличилось до семи

Число пациентов, скончавшихся в результате инфицирования легионеллезом в Польше, увеличилось до семи. Об этом сообщил главный санитарный инспектор Польши Кшиштоф Сачка.

Известно, что в симптомами заболевания госпитализированы 76 человек.

«Мы отдаем себе отчет в том, что ситуация серьезная и что сообщения о смертях и инфицирования очень серьезны. Санитарные службы работают и стараются взять ситуацию под контроль», — приводит слова Сачка ТАСС.

Прежде стало известно, что инфекция охватила город Жешув, власти предполагают, что источником может быть водопроводная система. В связи с этим там намерены провести дезинфекцию.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Среди характерных симптомов выделяют лихорадку, общую интоксикацию, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения.

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