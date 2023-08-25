Количество умерших от болезни легионеров в Польше увеличилось до семи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Всего в больницы доставлены более 75 человек.

Количество умерших от болезни легионеров в Польше увеличилось до семи

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques

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Число пациентов, скончавшихся в результате инфицирования легионеллезом в Польше, увеличилось до семи. Об этом сообщил главный санитарный инспектор Польши Кшиштоф Сачка.

Известно, что в симптомами заболевания госпитализированы 76 человек.

«Мы отдаем себе отчет в том, что ситуация серьезная и что сообщения о смертях и инфицирования очень серьезны. Санитарные службы работают и стараются взять ситуацию под контроль», — приводит слова Сачка ТАСС.

Прежде стало известно, что инфекция охватила город Жешув, власти предполагают, что источником может быть водопроводная система. В связи с этим там намерены провести дезинфекцию.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Среди характерных симптомов выделяют лихорадку, общую интоксикацию, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области обнаружен второй очаг сибирской язвы, в связи с чем на ближайшей территории объявлен карантин.

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