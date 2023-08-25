В Киеве двух девушек задержали за танцы на могилах боевиков ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 37 0

Теперь любительницам тверка грозит до пяти лет тюрьмы.

В Киеве двух девушек задержали за танцы на могилах боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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В Киеве правоохранители задержали двух местных жительниц за тверк на могиле боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.

По информации ведомства, девушки опубликовали видео с надругательством над захоронениями прямо в День независимости Украины. Танцовщицы оказались сестрами и поспешили извиниться за свой поступок, когда их нашли правоохранительные органы.

«За надругательство над могилами киевлянки могут попасть за решетку», — уточнили сотрудники МВД.

Обе девушки достигли совершеннолетия и за свое правонарушение понесут наказание по всей строгости закона, подчеркнули власти. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на кладбище Харькова нет мест для захоронений боевиков ВСУ.

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