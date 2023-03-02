На кладбище закончились места: ВСУ начали признавать ужасающие потери
На кладбище Харькова нет мест для захоронений боевиков ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys
Родственники мобилизованных украинцев читают ужасающие сообщения в сети.
За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют как минимум одну роту. Об этом в социальных сетях сообщил командир украинского подразделения с позывным «Мадьяр».
«Рота живет одну ночь, а за сутки ВСУ теряют одну, а то и две роты», — сказал Мадьяр.
Более того, по его словам, в неделю из списков вычеркивается целый батальон личного состава. Однако можно заметить, что батальон — это четыре роты. Тогда речь может идти, приблизительно, о половине полка, а то и больше.
В чатах родственников мобилизованных украинцев есть сообщения, от которых первым становится совсем не радостно. В одном из них практически прямо говорится о том, что украинских военнослужащих отправляют на верную смерть.
«Помереть в такой битве почетно для каждого человека!» — гласит публикация.
При этом паркам некоторых городов Незалежной отводят роль кладбища. Например, в центре Житомира. Теперь там не погуляешь, поскольку пространство занимают свежие могилы, в которые воткнуты флаги Самостийной, пишет KP.RU.
Во Львове площадь одного городского кладбища, пустовавшая в прошлом году, тоже усеяна флагами. Причем оно не является главным городским кладбищем для воинских захоронений. Так же дело обстоит и в Киеве, а в Харькове территория, выделенная под военные захоронения, попросту закончилась.
Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких областях Украины объявили воздушную тревогу.
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