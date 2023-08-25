Путин предложил обсудить на Совбезе поддержку граждан за рубежом

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 28 0

Мероприятие проходило в Кремле.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 августа, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие проходило в Кремле.

В начале собрания российский лидер предложил обсудить поддержку граждан за рубежом.

«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле побывали особенные гости — это экипаж того самого легендарного танка «Алеша», который в одиночку разбил целую колонну вражеской техники ВСУ.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

13:51
Был ли второй? Jetica опровергла связь самолета Embraer-135 с Пригожиным
13:42
Любовь зла: слесарь отдал 1,6 миллиона рублей интернет-колдунье, чтобы вернуть бывшую
13:35
Шанс есть? В правительстве заявили о необходимости восстановить Каховскую ГЭС
13:30
«День ликования»: главным режиссером РАМТ стала Марина Брусникина
13:23
Путин предложил обсудить на Совбезе поддержку граждан за рубежом
13:18
Над Калужской областью перехвачен украинский беспилотник самолетного типа

Сейчас читают

"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее
Деньги, технологии, влияние: какую выгоду получит Россия от новых членов БРИКС
Памятник Врангелю планируют установить в Ростове-на-Дону
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России