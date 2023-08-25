Подарки космонавтам: «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к МКС

Эфирная новость 21 0

«Прогресс» успешно пристыковался к МКС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На орбите корабль проведет полгода.

Космический грузовик «Прогресс» успешно пристыковался к российскому сегменту МКС. Полет корабля продлился двое суток — ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур 23 августа.

Как сообщили в «Роскосмосе», стыковка прошла в автоматическом режиме. «Прогресс» привез нашим космонавтам почти две с половиной тонны грузов.

Среди них — продукты, вода, топливо и оборудование для научных экспериментов. На орбите корабль проведет полгода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году. Глава госкорпорации Юрий Борисов встретился с разработчиками станции «Луна-25», которая недавно прекратила существование в результате столкновения с Луной. В ходе встречи они обсудили возможные причины незавершенной миссии и дальнейшие перспективы лунной программы.

+10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

0:25
«Мировой порядок меняется»: что западные СМИ пишут о расширении БРИКС
0:09
Лишь бы дети не видели: откровенные фото Штурм назвали способом самовыражения
23:53
Подарки космонавтам: «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к МКС
23:37
Число отравившихся шаурмой в Москве возросло до 35 человек
23:21
Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну за 48 часов
23:05
Выдачу сельской ипотеки приостановили в России

Сейчас читают

Эксклюзивные кадры с места пожара на строительном рынке в подмосковном Нахабино
«Важны принципы»: Юлиана Караулова рассказала, что думает об официальном браке
«Тепло, светло и позитивно»: продолжается тур футбольного клуба «Старко»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России