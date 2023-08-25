Подарки космонавтам: «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к МКС

На орбите корабль проведет полгода.

Космический грузовик «Прогресс» успешно пристыковался к российскому сегменту МКС. Полет корабля продлился двое суток — ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур 23 августа.

Как сообщили в «Роскосмосе», стыковка прошла в автоматическом режиме. «Прогресс» привез нашим космонавтам почти две с половиной тонны грузов.

Среди них — продукты, вода, топливо и оборудование для научных экспериментов. На орбите корабль проведет полгода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году. Глава госкорпорации Юрий Борисов встретился с разработчиками станции «Луна-25», которая недавно прекратила существование в результате столкновения с Луной. В ходе встречи они обсудили возможные причины незавершенной миссии и дальнейшие перспективы лунной программы.