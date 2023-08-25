Добровольцы СВО и участники терробороны будут приносить присягу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 32 0

Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Добровольцы СВО и участники терробороны будут приносить присягу

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Добровольцы специальной военной операции (СВО) и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, пол действия нормы, кроме добровольцев и участников терробороны, подпадают работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и другие аналогичные госпредприятия, создающиеся в регионах в период военного положения.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям, дети которых пострадали в ходе проведения спецоперации, выплатят по 100 тысяч рублей.

Тема:
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