Родители пострадавших при СВО детей получат по 100 тысяч рублей

Единовременная выплата назначается на каждого пострадавшего ребенка. Порядок ее получения установляется правительством.

Семьям, дети которых пострадали в ходе проведения спецоперации, выплатят по 100 тысяч рублей. Соответствующий указ разработал Минтруд России.

Уточняется, что семьи получат единовременную выплату на каждого ребенка в целях дополнительной поддержки. Помимо новых регионов, к территориям, которые учитываются для предоставления выплаты, относятся приграничные районы РФ.

«Постановляю установить с 1 июня 2023 года в целях компенсации ущерба в ходе специальной военной операции единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на ребенка в возрасте до восемнадцати лет, получившего увечье в ходе СВО», — сказано в документе на портале проектов нормативных правовых актов.

К травмам, за которые полагаются выплаты, относится любое увечье: ранение, контузия и другие виды физических повреждений.

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