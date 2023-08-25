Родители пострадавших при СВО детей получат по 100 тысяч рублей

Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей
Фото: www.globallookpress.com / Rick Mave
Единовременная выплата назначается на каждого пострадавшего ребенка. Порядок ее получения установляется правительством.
Семьям, дети которых пострадали в ходе проведения спецоперации, выплатят по 100 тысяч рублей. Соответствующий указ разработал Минтруд России.
Уточняется, что семьи получат единовременную выплату на каждого ребенка в целях дополнительной поддержки. Помимо новых регионов, к территориям, которые учитываются для предоставления выплаты, относятся приграничные районы РФ.
«Постановляю установить с 1 июня 2023 года в целях компенсации ущерба в ходе специальной военной операции единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на ребенка в возрасте до восемнадцати лет, получившего увечье в ходе СВО», — сказано в документе на портале проектов нормативных правовых актов.
К травмам, за которые полагаются выплаты, относится любое увечье: ранение, контузия и другие виды физических повреждений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие льготы вступают в силу с 1 сентября.
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