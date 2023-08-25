Экскаватор провалился в яму в столичном районе Дорогомилово

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 43 0

Предварительно, в районе места происшествия находится бомбоубежище.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На Большой Догоромиловской улице в Москве экскаватор провалился в яму. Кадры с обрушением фундамента и падением машины оказались в распоряжении 5-tv.ru. На видео в процессе работы экскватор наклоняется в бок и падает прямо в яму.

По информации источника, на месте проходит стройка бизнес-центра. Также, по предварительной информации, рядом с этим местом находится бомбоубежище.

Известно, что пострадавших в результате обвала старого фундамента и падения экскаватора нет. Землеройная машина провалилась в яму примерно на три метра в глубину.

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра».

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

18:16
«Никто не станет свидетелем моей свадьбы»: Домогаров жестко отреагировал на новости о женитьбе
18:10
Грязевые потоки хлынули по улицам городов в Приморье на фоне проливных дождей
18:00
Не впадать в уныние: прогноз Таро на неделю с 28 августа по 3 сентября
17:58
Девушка, сбившая троих детей на переходе в Москве, вышла по УДО
17:55
«Грубое нарушение»: Небензя по-украински поставил на место Кулебу на Совбезе ООН
17:46
«Он поддерживает»: дочь Сергея Жукова отдает родителям половину заработка

Сейчас читают

«Перерезать и установить»: почему бои за Работино идут уже несколько месяцев
«Чтобы сил хватило»: Шпица раскрыла главный секрет счастливого брака
Они все ядовиты: чем опасно нашествие пауков-ос в Подмосковье и как защититься от них
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России