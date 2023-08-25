«Избалованы хорошей связью»: почему операторы берут плату за раздачу интернета

Теперь многим абонентам приходиться платить, чтобы раздавать сеть с мобильных устройств.

Операторы начали взимать плату за раздачу мобильного интернета. Чем это обусловлено, рассказал 5-tv.ru ведущий аналитик рынка мобильной связи Ильдар Муртазин.

По словам эксперта, сегодня в России операторы не могут поднимать цены на тарифы, этого добилось государство. Но за последние два года стоимость инфраструктурного оборудования выросла в два с половиной раза. Из-за этого возникла «невыносимая ситуация»: операторам попросту негде взять деньги для поддержания качества сетей и свое развитие. Последнее может привести — и уже ведет — к тому, что связь всего через год начнет деградировать.

«Деградация связи для России означает очень простую штуку: через полтора-два года с такой задержкой у нас вырастут цены в стране в буквальном смысле на все: от услуг и сервисов до продуктов питания», — уверен Муртазин.

Специалист отметил, что сейчас у тарифных планов есть только три гарантированных параметра: минуты, смс-сообщения и гигабайты. А можно ли раздавать интернет или нет, зависит от тарифного плана.

«Примерно с 2019 года существуют тарифные планы, где раздача мобильного интернета запрещена или разрешается за деньги. Если мы посмотрим на мировой опыт, европейский, американский, то раздача интернета, как правило, была всегда платной. В отличие от России, где операторы по доброй воле включали его бесплатно», — рассказал аналитик.

Тот факт, что операторы начали взимать плату за раздачу интернета, говорит о том, что они просто пытаются «выжать деньги со своих дополнительных услуг», отметил эксперт.

Также он добавил, что пользователи не могут оспорить взимание денежных средств.

«Это сродни тому, что вы покупаете автомобиль, а дальше говорите о том, что не знали, что его надо заправлять бензином, например», — объясняет Муртазин.

Специалист пояснил, что в тарифном плане раздача интернета не является опцией по умолчанию. Хотя в России ее воспринимают именно таковой, где абоненты в принципе «избалованы хорошей дешевой связью».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за такую услугу уже приходится платить клиентам многих операторов.