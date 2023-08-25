В Норвегии начали убивать оленей за побег в Россию

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Рита Миронова
Рита Миронова 306 0

AP: в Норвегии начали убивать возвращающихся из России оленей

В Норвегии начали убивать оленей за побег в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Anna Ponomareva

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Как власти объясняют сложившуюся ситуацию?

В Норвегии стали убивать оленей, которые вернулись после побега в Россию. Об этом сообщает Associated Press.

В статье сказано, что государство устанавливает на границе забор, который должен остановить «дорогостоящие прогулки» их животных в соседнюю РФ. За этот год границу пересекли уже 42 оленя, и страна столкнулась с массой дополнительных расходов.

Дело в том, что за порчу пастбищ в заповедниках российская сторона направила новержской стороне требования о компенсации. А выплачивать ее власти просто не хотят.

«Возвращенные животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию», — говорится в статье.

Компенсация на данный момент составляет 4700 долларов за каждого оленя, который какое-то время находился в заповеднике Мурманской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дальневосточных леопардов переселили в заповедник.

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