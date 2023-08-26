Ученые нашли ДНК капусты на камне из дворца древней Месопотамии

Один-единственный кирпич из царского дворца «рассказал» ученым много интересного.

Исследователи извлекли древнюю ДНК из кирпича возрастом 2900 лет. Внутри кирпича, бывшего частью дворца ассирийского царя Ашурнасирпала II, находились образцы 34 разных растений, включая капусту, вереск и березу. Результаты исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports.

На найденном кирпиче присутствует клинописная надпись на аккадском языке, гласящая, что он является «собственностью дворца Ашурнасирипала, царя Ассирии». Дворец Ашурнасирпала II был построен около 879 года до н. э., а, следовательно, ученые могут датировать кирпич с точностью до десятилетия.

В 2020 году исследователи получили образцы из внутреннего ядра кирпича, риск заражения ДНК в которых был крайне низким. Междисциплинарная команда, состоящая из ассириологов, археологов, биологов и генетиков, сравнила находки с имеющимися данными из Ирака, а также, с описаниями растений из древних месопотамских текстов. Исходя из результатов исследования, кирпич скорее всего сделан из грязи, собранной у реки Тигр, мякины, соломы и навоза. Кирпич обсыхал естественным путем, что позволило генетическому материалу сохраниться внутри него, а не сгореть в процессе обжига.

«Мы были очень рады обнаружить, что древняя ДНК, эффективно защищенная от загрязнения внутри массы глины, может успешно извлекаться из 2900-летнего глиняного кирпича. Этот исследовательский проект является прекрасным примером важности междисциплинарного сотрудничества в науке, поскольку разнообразный опыт, включенный в это исследование, обеспечил целостный подход к изучению этого материала и полученным результатам», — пишет соавтор статьи доктор Софи Лунд Расмуссен.

Это открытие стало большим шагом в изучении прошлого, так как глиняные материалы почти всегда присутствуют в любых археологических раскопках по всему миру.

«Из-за надписи на кирпиче мы можем отнести глину к относительно определенному периоду времени в конкретном регионе, а это означает, что кирпич служит временной капсулой биоразнообразия информации об одном месте и его окрестностях», — доктор Троэльс Арбелль.

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