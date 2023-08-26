Бессмертие пришло? Ученым удалось с помощью пересадки генов продлить жизнь мышам

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Nature: у голых землекопов найден ген долгожительства

Бессмертие пришло? Ученым удалось с помощью пересадки генов продлить жизнь мышам

Фото: www.globallookpress.com / H. Schmidbauer

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Донорами стали голые землекопы.

Исследователи из Рочестерского университета в США нашли способ продлевать жизнь с помощью пересадки ДНК. Ген долголетия голых землекопов смог повлиять на организм мышей. Об этом пишет научный журнал Nature.

Голые землекопы обладают необычайно высоким содержанием гиалуроновой кислоты, за выработку которой отвечает гормон HMW-HA. Содержание «гиалуронки» в организме голого землекопа примерно в десять раз больше, чем у человека, что обеспечивает грызуну необычайную устойчивость к раку.

Ученые генетически модифицировали модель мыши, чтобы обеспечить усиленную экспрессию гена. Измененные мыши себя гораздо лучше чувствовали, также у них повысилась защита от опухолей и рака кожи, а продолжительность жизни увеличилась, по сравнению с другими мышами. По мере старения у мышей замечалось практически полное отсутствие болезней.

Исследователи полагают, что подобных эффектов можно добиться и у людей.

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Бессмертие пришло? Ученым удалось с помощью пересадки генов продлить жизнь мышам

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