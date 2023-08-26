Близкая подруга предала фигуристку Женю Медведеву. Что же произошло?

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Алексей Панков
Алексей Панков 33 0

Женя Медведева рассказала о предательстве со стороны близкой подруги

Близкая подруга предала фигуристку Женю Медведеву. Что же произошло?

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Фигуристка раскрыла правду о близком человеке, которого знала почти всю жизнь.

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о предательстве со стороны близкой подруги. На откровенный разговор девушка решилась в эфире одного из YouTube-каналов.

Спортсменка призналась, что с подругой они общались почти всю жизнь. Но, когда та уехала в другую страну, то даже не сказала спортсменке об этом. При этом, по словам Медведевой, о ситуации знали все общие знакомые.

«Мы дружили 20 лет из 23-х. 20 лет — не 20, но в какой-то момент человек перестает тебя слышать. И такое может коснуться каждого», — подчеркнула фигуристка.

Несмотря на не самых верных друзей, девушка может похвастаться крепкой семьей. Медведева отметила, что близкие всегда придут к ней на выручку, помогут словом и делом. Также девушка находится в отношениях с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Молодой человек всегда готов поддержать ее в трудную минуту.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в окружении Жени Медведевой нет соперников. Фигуристка призналась, что люди, находящиеся рядом, ее только вдохновляют.

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