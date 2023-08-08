«Их не ассоциирую как людей»: почему у Жени Медведевой нет соперников

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 52 0

Женя Медведева не видит в своем окружении соперников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Фигуристку вдохновляют люди, которые находятся вокруг нее.

Женя Медведева не видит в своем окружении соперников. В этом фигуристка эксклюзивно призналась корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

Уже как три года Женя Медведева не выступает как спортсменка на профессиональном уровне, однако официальных заявлений о завершении карьеры от нее не поступало. Сейчас девушка активно развивается в медийном пространстве, параллельно участвуя в ледовых шоу Ильи Авербуха. Также в зимний период она проводит мастер-классы по фигурному катанию.

По признанию Медведевой, многие люди в окружении ее вдохновляют, однако она не чувствует конкуренции и не может их назвать своими противниками.

«Я как человек из мира спорта, у которого действительно были настоящие соперники, которых нужно побеждать. И сейчас я не нахожусь в большом спорте, поэтому я не могу сказать, что у меня в принципе есть соперники, потому что, возможно, даже если для общества они есть, то я их не ассоциирую как людей, с которыми нужно соревноваться», — призналась фигуристка.

Ранее 5-tv. ru писал, что фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП в Москве.

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