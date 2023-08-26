«Шампанское рекой»: исполнители хита о Москве группа «Чингисхан» представили песню о Петербурге

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 170 0

Группа «Чингисхан» представила новую песню о Санкт-Петербурге на Петровском балу

«Шампанское рекой»: исполнители хита о Москве группа «Чингисхан» представили песню о Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Mueller

Читайте нас в: Дзен Новости

В России состоялась премьера песни немецкого коллектива «Чингисхан», известного по хиту Moskau.

Немецкая группа «Чингисхан» (Dschinghis Khan) выступила с песней о Петербурге в Царском Селе. Премьера состоялась на Петровском балу. Музыканты исполняли песню одновременно на русском и немецком языках. Об этом сообщает ТАСС.

Песня о Санкт-Петербурге была написана на мотив русского романса «Дорогой длинною» Бориса Фомина. Только в своей версии авторы хита Moskau пели о празднике и «шампанском рекой». Исполнители надели парики и костюмы, стилизованные под наряды XVIII века.

«У нас будет сюрприз. Из Германии приедет поп-группа „Чингисхан“. Вы прекрасно знаете их песню „Москва“, а сегодня будет мировая премьера о Санкт-Петербурге. Они создали новое музыкальное произведение, и за это мы им очень благодарны», — поприветствовал всех участников торжества руководитель бала и председатель совета фонда «Мост искусств» Ханс-Йоахим Фрай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Россия стала второй Родиной для Тото Кутуньо.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентя...

Последние новости

14:04
«Берегите себя»: Роман Костомаров вышел на связь из Сочи
13:58
Вооруженным силам Нигера приказали быть в состояние максимальной готовности
13:39
В Кемерово горит склад с пиротехникой
13:27
Ученые нашли ДНК капусты на камне из дворца древней Месопотамии
13:10
Первый раз не очень: Никита Ефремов дважды играл своего звездного деда
12:48
«Шампанское рекой»: исполнители хита о Москве группа «Чингисхан» представили песню о Петербурге

Сейчас читают

Работа ВС РФ по наземным и воздушным целям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
«Мозг не будет перегружен»: как избежать стресса на любимой работе
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
Тихон Страстной: почему 26 августа важно навести порядок в доме и подполе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России