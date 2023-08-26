«Шампанское рекой»: исполнители хита о Москве группа «Чингисхан» представили песню о Петербурге

В России состоялась премьера песни немецкого коллектива «Чингисхан», известного по хиту Moskau.

Немецкая группа «Чингисхан» (Dschinghis Khan) выступила с песней о Петербурге в Царском Селе. Премьера состоялась на Петровском балу. Музыканты исполняли песню одновременно на русском и немецком языках. Об этом сообщает ТАСС.

Песня о Санкт-Петербурге была написана на мотив русского романса «Дорогой длинною» Бориса Фомина. Только в своей версии авторы хита Moskau пели о празднике и «шампанском рекой». Исполнители надели парики и костюмы, стилизованные под наряды XVIII века.

«У нас будет сюрприз. Из Германии приедет поп-группа „Чингисхан“. Вы прекрасно знаете их песню „Москва“, а сегодня будет мировая премьера о Санкт-Петербурге. Они создали новое музыкальное произведение, и за это мы им очень благодарны», — поприветствовал всех участников торжества руководитель бала и председатель совета фонда «Мост искусств» Ханс-Йоахим Фрай.

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