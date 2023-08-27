Рандеву наедине: что обсуждал глава ВСУ Залужный с руководством НАТО на секретной встрече?
Глава ВСУ Залужный и руководство НАТО провели секретную встречу
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
Украинец общался на тайном собрании со своим коллегой из Великобритании Тони Радакиным. К чему они пришли?
Тайная встреча — это всегда интригующее событие, которое может сопровождаться нотками романтики. Но вот главнокомандующий украинской армии генерал Валерий Залужный и его британский коллега Тони Радакиным решили обсудить дела посерьезнее. Об этом сообщило издание The Guardian.
Рандеву прошло на польско-украинской границе. Встреча длилась пять часов. Военные обсуждали стратегию ВСУ в условиях застопорившегося контрнаступления. Также они поговорили про боевые действия зимой и начали строить планы на 2024 год.
Естественно, что военные увиделись не один на один. Известно, что Залужный притащил с собой всю свиту, а Радакин был не единственным представителем НАТО на встрече.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине подтвердили участие Залужного в секретном совещании с генералами НАТО.
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