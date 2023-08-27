На Украине подтвердили участие Залужного в секретном совещании с генералами НАТО
Встреча официально нигде не анонсировались. Какие вопросы были подняты?
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил в эфире украинского телеканала, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе.
По его словам, Залужный практически каждый день общается с представителями Минобороны и Генштаба стран-союзников Украины. При этом, как отметил Подоляк, чаще всего переговоры ведутся с США и Великобританией, поскольку они лучше остальных союзников «знают и понимают» происходящее на поле боя, а также «дают советы» Украине.
Об участии Залужного в тайном совещании с командованием НАТО сообщила прежде газета The Guardian. По данным издания, последним удалось убедить киевский режим изменить стратегию на фоне провального контрнаступления.
Ранее, писал 5-tv.ru, бывший агент ЦРУ предрек Украине скорый разгром элитной 82-й бригады.
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