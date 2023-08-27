Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера

|
Полина Долгова
Полина Долгова 17 0

По словам президента, благодаря работе профессионалов отрасль находит новые и перспективные рынки сбыта. Даже несмотря на мировой кризис.

Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников угольной отрасли. Сообщение опубликовали на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил, что угольная отрасль в РФ развивается, несмотря на все мировые вызовы и ограничения.

Санкционные запреты не мешают продолжать наращивать добычу, переработку угля и находить новые и перспективные рынки сбыта, внедряя передовые технологии.

«Шахтеры вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, а также в решение насущных социальных проблем», — указал президент.

По словам главы государства, трудовые традиции вызывают чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству. Многие россияне выбирают эту непростую профессию из поколения в поколение.

Путин подчеркнул, что те, кто выбрал труд шахтера, посвятили свою жизнь непростой, но важной и почетной профессии, которая требует «исключительной компетентности».

День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. Впервые этот день утвердили в сентябре 1947 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Абхазии в годовщину независимости республики поблагодарил Путина за поддержку.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:28
«Ничего не помогает. Будет как дыра»: Боня решилась на «пластику» и уже пожалела
11:17
Российские военные отразили четыре попытки контратак ВСУ на купянском направлении
11:13
Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера
11:01
Рандеву наедине: что обсуждал глава ВСУ Залужный с руководством НАТО на секретной встрече?
10:47
Сияющая Мирдза: что разрушило семью самой красивой латышки СССР
10:34
Экскурсия на тот свет: кто такие диггеры и почему гулять под землей смертельно опасно

Сейчас читают

Стали известны судьбы морпехов США с разбившегося военного самолета Osprey
Сдал после смерти жены: из-за чего умер Глеб Панфилов
Поймавшая букет невесты Семенович о своей свадьбе: «У мужчин пропадет надежда»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России