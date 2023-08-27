Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера

По словам президента, благодаря работе профессионалов отрасль находит новые и перспективные рынки сбыта. Даже несмотря на мировой кризис.
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников угольной отрасли. Сообщение опубликовали на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил, что угольная отрасль в РФ развивается, несмотря на все мировые вызовы и ограничения.
Санкционные запреты не мешают продолжать наращивать добычу, переработку угля и находить новые и перспективные рынки сбыта, внедряя передовые технологии.
«Шахтеры вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, а также в решение насущных социальных проблем», — указал президент.
По словам главы государства, трудовые традиции вызывают чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству. Многие россияне выбирают эту непростую профессию из поколения в поколение.
Путин подчеркнул, что те, кто выбрал труд шахтера, посвятили свою жизнь непростой, но важной и почетной профессии, которая требует «исключительной компетентности».
День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. Впервые этот день утвердили в сентябре 1947 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Абхазии в годовщину независимости республики поблагодарил Путина за поддержку.
Читайте также
100%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?