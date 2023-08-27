Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников угольной отрасли. Сообщение опубликовали на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил, что угольная отрасль в РФ развивается, несмотря на все мировые вызовы и ограничения.

Санкционные запреты не мешают продолжать наращивать добычу, переработку угля и находить новые и перспективные рынки сбыта, внедряя передовые технологии.

«Шахтеры вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, а также в решение насущных социальных проблем», — указал президент.

По словам главы государства, трудовые традиции вызывают чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству. Многие россияне выбирают эту непростую профессию из поколения в поколение.

Путин подчеркнул, что те, кто выбрал труд шахтера, посвятили свою жизнь непростой, но важной и почетной профессии, которая требует «исключительной компетентности».

День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. Впервые этот день утвердили в сентябре 1947 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Абхазии в годовщину независимости республики поблагодарил Путина за поддержку.