Зеленский заявил об ожидании от Запада новой военной помощи

Киев ожидает в сентябре новых пакетов военной помощи от Запада. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы уже начали готовить продуктивный сентябрь для Украины. <…> Артиллерия, бронетехника, противовоздушная оборона и ракеты, а также средства разминирования. Каждый партнер знает о наших потребностях. Мы ожидаем решения», — заявил он в своем Telegram-канале.

Также в планах Зеленского на сентябрь — переговоры о привлечении новых стран к гарантиям безопасности для Украины.

На днях правительство Германии сообщило, что страна впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot. Количество передаваемых боеприпасов не уточнялось.

Норвегия, в свою очередь, приняла решение о передаче Украине истребителей F-16, став третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей киевскому режиму боевые самолеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США состоялись предвыборные дебаты, в ходе которых обсуждался вопрос о расширении помощи Украине.