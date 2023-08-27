Зеленский заявил об ожидании от Запада новой военной помощи
Глава киевского режима рассчитывает привлечь новые страны к гарантиям безопасности для Украины.
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Киев ожидает в сентябре новых пакетов военной помощи от Запада. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы уже начали готовить продуктивный сентябрь для Украины. <…> Артиллерия, бронетехника, противовоздушная оборона и ракеты, а также средства разминирования. Каждый партнер знает о наших потребностях. Мы ожидаем решения», — заявил он в своем Telegram-канале.
Также в планах Зеленского на сентябрь — переговоры о привлечении новых стран к гарантиям безопасности для Украины.
На днях правительство Германии сообщило, что страна впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot. Количество передаваемых боеприпасов не уточнялось.
Норвегия, в свою очередь, приняла решение о передаче Украине истребителей F-16, став третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей киевскому режиму боевые самолеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США состоялись предвыборные дебаты, в ходе которых обсуждался вопрос о расширении помощи Украине.
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