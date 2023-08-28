Счастливый финал? Ирина Шейк отправилась в Венецию с Брэдли Купером

|
Рита Миронова
Рита Миронова 107 0

Ирина Шейк отдыхает с бывшим возлюбленным Брэдли Купером в Венеции

Счастливый финал? Ирина Шейк отправилась в Венецию с Брэдли Купером

Фото: www.globallookpress.com / RW/MediaPunch via www.imago-imag

Читайте нас в: Дзен Новости

Возлюбленные расстались еще в 2019 году, но все никак не могут окончательно отпустить друг друга.

Не успели поклонники оправиться от слухов о романе Ирины Шейк с Леонардо Ди Каприо, как в соцсетях начались новые обсуждения, спровоцированные самой моделью. В своем личном блоге знаменитость активно делится кадрами с романтического отдыха, только вот не с Ди Каприо, а с бывшим возлюбленным Брэдли Купером.

На одной фотографии знаменитость держит чью-то руку, рядом с которой красуется эмоджи в виде сердца. Поклонники предполагают, что рука может принадлежать ее дочери Леи. Однако остальные снимки вопросов не оставляют.

В профиле Шейк появилась фотография Купера, плавающего в море. Пара прекрасно проводила время в Венеции, но вот что заставило их отправиться туда вместе — вновь вспыхнувшие чувства или общая дочь — остается загадкой.

Пара рассталась в 2019 году, но уже несколько раз временно воссоединялась; Instagram* / irinashayk

Об отношениях Купера и Шейк стало известно в 2015 году. После появления их дочери поклонники надеялись на скорую пышную свадьбу, но в жены актер свою избранницу так и не взял. Позже Ирине приписывали отношения с Канье Уэстом, а Брэдли Купера сватали певице Леди Гаге и помощнице Хиллари Клинтон Хуме Абедин.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
В Запорожской области выявили агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты
13:33
Заворотнюк вышла на прогулку по Москве после серии инъекций у врача
13:30
«Летняя академия» Дома музыки провела в Кисловодске мастер-классы для юных талантов
13:28
Бездомные собаки напали на мальчика в Махачкале: «Он в шоковом состоянии»
13:16
Обещала процветание: десятки россиянок обвинили бизнес-коуча в мошенничестве
13:08
Российские военные уничтожили склад авиационного вооружения ВСУ

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Могла умереть прямо на сцене: Гундарева едва дожила до 56 лет
Письмо в бутылке от мальчика из Крыма прибило к берегам Турции: для кого было послание
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России