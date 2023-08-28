Счастливый финал? Ирина Шейк отправилась в Венецию с Брэдли Купером

Возлюбленные расстались еще в 2019 году, но все никак не могут окончательно отпустить друг друга.

Не успели поклонники оправиться от слухов о романе Ирины Шейк с Леонардо Ди Каприо, как в соцсетях начались новые обсуждения, спровоцированные самой моделью. В своем личном блоге знаменитость активно делится кадрами с романтического отдыха, только вот не с Ди Каприо, а с бывшим возлюбленным Брэдли Купером.

На одной фотографии знаменитость держит чью-то руку, рядом с которой красуется эмоджи в виде сердца. Поклонники предполагают, что рука может принадлежать ее дочери Леи. Однако остальные снимки вопросов не оставляют.

В профиле Шейк появилась фотография Купера, плавающего в море. Пара прекрасно проводила время в Венеции, но вот что заставило их отправиться туда вместе — вновь вспыхнувшие чувства или общая дочь — остается загадкой.

Пара рассталась в 2019 году, но уже несколько раз временно воссоединялась; Instagram* / irinashayk

Об отношениях Купера и Шейк стало известно в 2015 году. После появления их дочери поклонники надеялись на скорую пышную свадьбу, но в жены актер свою избранницу так и не взял. Позже Ирине приписывали отношения с Канье Уэстом, а Брэдли Купера сватали певице Леди Гаге и помощнице Хиллари Клинтон Хуме Абедин.

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