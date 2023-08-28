Силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника над Крымом

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Над Крымом сбиты два беспилотника, повреждений нет

Силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника над Крымом

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Тема:
Спецоперация

Два БПЛА были запущены по объектам полуострова.

Сегодня, 28 августа, два беспилотника самолетного типа атаковали объекты в Крыму, сообщает министерство обороны РФ. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО.

По данным ведомства, атака началась примерно в 10:30 утра. Попытка киевского режима уничтожить объекты на полуострове успехом не увенчалась: аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО. Повреждений нет.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

До этого 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о поражении промышленного объекта.

Тема:
Спецоперация
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