«Большая провокация»: телеканал из США опубликовал карту Турции без Стамбула

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Алина Крылова
Алина Крылова 2 596 0

FOX News опубликовал карту Турции без Стамбула

«Большая провокация»: телеканал из США опубликовал карту Турции без Стамбула

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Чем ответит американским журналистам турецкое правительство?

Американский телеканал Fox News продемонстрировал карту Турции, не включив в нее столицу Стамбул. О вопиющей выходке зарубежных журналистов сообщает в понедельник газета Sabah. Репортеров обвинили в очередной провокации.

Так, издание отмечает, что телеканал «уже неоднократно трепал нервы» общества неподтвержденной информацией о президентских выборах в Турции, а позже утаил некоторые важные сведения о землетрясении в Кахраманмараше. Свежий инцидент стал последней каплей для властей.

«Новостной сайт Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом», — написали в издании.

Версию о случайности или ошибке в правительстве Турции отринули.

«Используя карту Турции без Стамбула, американский телеканал устроил большую провокацию», — гласит официальное обращение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Fox News нашел замену уволенному американскому ведущему Такеру Карлсону. 

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