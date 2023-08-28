На Украине сообщили о поражении промышленного объекта

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Алина Крылова
Алина Крылова 48 0

Глава Полтавской ОВА Лунин заявил о поражении промышленного объекта

На Украине сообщили о поражении промышленного объекта

Фото: Reuters / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

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Тема:
Спецоперация

О пострадавших пока не сообщается.

Тревожное известие поступило в понедельник, 28 августа. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о поражении промышленного объекта в регионе. Информации о пострадавших пока нет. По предварительной информации, частично разрушен производственный цех. Какой именно объект потерял целостность, не уточняется.

Соответствующие данные о случившемся появились в официальном Telegram-канале утром. Сейчас на месте случившегося работают ответственные службы: на месте инциденте ведется разбор завалов.

«Есть попадание в промышленный объект», — гласит сообщение.

Иной информации Лунин от первого лица не привел.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге. Воздушная тревога разбудила местных жителей в 6:30 утра.

До этого 5-tv.ru сообщал о взрывах в Черкасской области. На несколько часов всех проживающих в регионе попросили спрятаться в укрытие.

Тема:
Спецоперация
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