На Украине сообщили о поражении промышленного объекта
Глава Полтавской ОВА Лунин заявил о поражении промышленного объекта
Фото: Reuters / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
О пострадавших пока не сообщается.
Тревожное известие поступило в понедельник, 28 августа. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о поражении промышленного объекта в регионе. Информации о пострадавших пока нет. По предварительной информации, частично разрушен производственный цех. Какой именно объект потерял целостность, не уточняется.
Соответствующие данные о случившемся появились в официальном Telegram-канале утром. Сейчас на месте случившегося работают ответственные службы: на месте инциденте ведется разбор завалов.
«Есть попадание в промышленный объект», — гласит сообщение.
Иной информации Лунин от первого лица не привел.
Ранее на Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге. Воздушная тревога разбудила местных жителей в 6:30 утра.
До этого 5-tv.ru сообщал о взрывах в Черкасской области. На несколько часов всех проживающих в регионе попросили спрятаться в укрытие.
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