На Украине сообщили о поражении промышленного объекта

О пострадавших пока не сообщается.

Тревожное известие поступило в понедельник, 28 августа. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о поражении промышленного объекта в регионе. Информации о пострадавших пока нет. По предварительной информации, частично разрушен производственный цех. Какой именно объект потерял целостность, не уточняется.

Соответствующие данные о случившемся появились в официальном Telegram-канале утром. Сейчас на месте случившегося работают ответственные службы: на месте инциденте ведется разбор завалов.

«Есть попадание в промышленный объект», — гласит сообщение.

Иной информации Лунин от первого лица не привел.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге. Воздушная тревога разбудила местных жителей в 6:30 утра.

До этого 5-tv.ru сообщал о взрывах в Черкасской области. На несколько часов всех проживающих в регионе попросили спрятаться в укрытие.