Туристка из России пропала в Египте во время дайвинга: зона поисков увеличена
Туристка из России пропала в Египте во время дайвинга
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Dieter Möbus
Женщина увлекалась водными погружениями и решила испытать себя на прочность, что оказалось роковой ошибкой.
Туристка из России пропала во время дайвинга в Египте. Как пишет Almasryalyoum, женщина занималась сверхглубоким погружением на одном из пляжей Хургады.
26 августа россиянка вместе с мужем отправилась на один из самых популярных местных дайв-сайтов. Вместе супруги погрузились на глубину 110 метров, превысив допустимый порог глубины.
Мужчина почувствовал недомогание и вернулся на поверхность воды, а вот его жена ушла еще ниже. На данный момент ведутся ее поиски.
8 июня на одном из пляжей Хургады тигровая акула напала на россиянина. Спасти мужчину было невозможно — амкула растерзала его всего за 20 секунд. Фрагменты тела были выловлены из вод Красного моря спустя полтора часа. Акула также была поймана.
Местные специалисты забальзамировали хищника для последующей передачи в музей. Кроме того, губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи рассматривает возможность установки защитной сетки от хищников на пляжах региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что память погибшего от нападения акулы россиянина увековечат в Египте.
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