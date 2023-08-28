Туристка из России пропала в Египте во время дайвинга: зона поисков увеличена

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Рита Миронова
Рита Миронова 34 0

Туристка из России пропала в Египте во время дайвинга

Туристка из России пропала в Египте во время дайвинга: зона поисков увеличена

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Dieter Möbus

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Женщина увлекалась водными погружениями и решила испытать себя на прочность, что оказалось роковой ошибкой.

Туристка из России пропала во время дайвинга в Египте. Как пишет Almasryalyoum, женщина занималась сверхглубоким погружением на одном из пляжей Хургады.

26 августа россиянка вместе с мужем отправилась на один из самых популярных местных дайв-сайтов. Вместе супруги погрузились на глубину 110 метров, превысив допустимый порог глубины.

Мужчина почувствовал недомогание и вернулся на поверхность воды, а вот его жена ушла еще ниже. На данный момент ведутся ее поиски.

8 июня на одном из пляжей Хургады тигровая акула напала на россиянина. Спасти мужчину было невозможно — амкула растерзала его всего за 20 секунд. Фрагменты тела были выловлены из вод Красного моря спустя полтора часа. Акула также была поймана.

Местные специалисты забальзамировали хищника для последующей передачи в музей. Кроме того, губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи рассматривает возможность установки защитной сетки от хищников на пляжах региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что память погибшего от нападения акулы россиянина увековечат в Египте.

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