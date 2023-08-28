Будет размером с кулак: как правильно посадить чеснок под зиму

Соседи будут кусать локти от вида вашего огорода уже совсем скоро.

Конец июля и начало августа для садоводов всегда знаменуются уборкой озимого чеснока. Тогда же опытные земледелы планируют и новый урожай.

Для того, чтобы вырастить большие головки чеснока, нужно знать несколько хитростей. Правильно выбранные даты и условия для посадки неизменно спровоцируют бурный рост культуры, передает издание NEWS.ru.

Если вы планируете выращивать на своем участке чеснок, лучше побеспокоиться о его посадке осенью. Весной с наступлением тепла посаженные осенью зубчики начинают активный рост, а влаги в почве хватает, чтобы головки «вымахали» размером с кулак.

К тому же, такая культура отличается особой устойчивостью к холодам, а еще способна давать ранние всходы вплоть до трех недель. Для того, чтобы представитель лилейных наверняка прижился, место для его высадки выбирают заранее.

Идеально, если «ютиться» он будет на возвышении и с достаточным количеством света: чеснок не переносит избытка и застоя влаги в почве. Грядки лучше расположить по направлению с севера на юг, чтобы растения не затеняли друг друга.

Перед тем, как высадить культуру, необходимо перекопать землю минимум на три-пять сантиметров. После этого в почве не должно остаться корней сорняков и посторонних предметов вроде камней.

Идеально, если перед высадкой почву обеззаразят. В быту хорошо себя показывают дезинфекция марганцовкой или медным купоросом.

«Усаживать» чеснок в землю тоже нужно правильно. В подготовленной грядке необходимо предварительно сделать «бороздки» в 15-20 сантиметров в глубину.

А на дно желательно посыпать крупнозернистый песок слоем до двух сантиметров. Сами зубчики высаживают, втыкая их перышком вверх.

Расстояние между головками не должно быть меньше восьми-десяти сантиметров. Зимой не забывайте покрывать посевы от холода: идеально для этого подойдет специальная пленка.

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