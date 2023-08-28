В Кремле заявили о планах Путина на поездки за рубеж

Куда глава государства отправится этой осенью?

Президент России Владимир Путин планирует международные поездки грядущей осенью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», — сообщил он во время брифинга с журналистами.

При этом заранее анонсировать маршруты в Кремле не будут «по понятным причинам».

На днях стало известно, что у президента России Владимира Путина нет планов по очному посещению саммита G20 в Индии 9–10 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента.

Также в последние дни все чаще появляется информация о возможной встрече Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, переговоры планируются, но большей информации пока нет. Но недавно стало известно, что Эрдоган ради встречи намерен прилететь в Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о планах Эрдогана встретиться с Путиным в Сочи.