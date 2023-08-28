Замначальника отдела полиции в Ростове поймали на взятке в 3 млн рублей
В Ростове задержали полицейского-взяточника
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Теперь нарушителю «светят» годы в тюрьме.
В Ростове-на-Дону заместителя начальника отдела полиции по Миллеровскому району поймали на взятке в три миллиона рублей. Попытка провернуть аферу ознаменовалась грандиозным конфузом.
Как сообщил источник 5-tv.ru, поздним вечером в дом управленца нагрянул некий мужчина. Представившись, нарушитель закона предложил полицейскому взятку в три миллиона рублей в надежде спасти сына от уголовной ответственности. Планировалось, что таким образом молодой человек избежит ответственности по более тяжкой статье.
Выйти сухим из воды юноше не удалось: замначальника полиции вместе с гостем повязали на месте. Обоим предъявили обвинение по соответствующей статье. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области руководителей ЖКХ задержали по делу о взятке.
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