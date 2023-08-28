Вместо предсмертной записки — рапорт: в Киеве покончил с собой полковник СБУ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 103 0

Полковник СБУ Бакаев покончил с собой в рабочем кабинете

Вместо предсмертной записки — рапорт: в Киеве покончил с собой полковник СБУ

Фото: www.globallookpress.com / Mark Langridge

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Тело мужчины нашли в его рабочем кабинете.

В Киеве заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев покончил жизнь самоубийством прямо на своем рабочем месте. По информации издания «Страна.ua» полковник свел счеты с жизнью из-за отношения к нему руководства.

Как сообщает СМИ, тело Бакаева было найдено в его рабочем кабинете. Вместо предсмертной записки мужчина оставил рапорт, адресованный главе СБУ Василию Малюку. В документе полковник обвинил в своей смерти собственных руководителей, которые регулярно унижали его честь и достоинство и в целом относились к нему предвзято.

Сейчас в случившемся разбираются следователи, которые уже допросили несколько сотрудников украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области раскрыли целую агентурную сеть СБУ, которые угрозой и шантажом принуждали местных жителей к сотрудничетву.

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