Вместо предсмертной записки — рапорт: в Киеве покончил с собой полковник СБУ
Полковник СБУ Бакаев покончил с собой в рабочем кабинете
Фото: www.globallookpress.com / Mark Langridge
Тело мужчины нашли в его рабочем кабинете.
В Киеве заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев покончил жизнь самоубийством прямо на своем рабочем месте. По информации издания «Страна.ua» полковник свел счеты с жизнью из-за отношения к нему руководства.
Как сообщает СМИ, тело Бакаева было найдено в его рабочем кабинете. Вместо предсмертной записки мужчина оставил рапорт, адресованный главе СБУ Василию Малюку. В документе полковник обвинил в своей смерти собственных руководителей, которые регулярно унижали его честь и достоинство и в целом относились к нему предвзято.
Сейчас в случившемся разбираются следователи, которые уже допросили несколько сотрудников украинских спецслужб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области раскрыли целую агентурную сеть СБУ, которые угрозой и шантажом принуждали местных жителей к сотрудничетву.
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