Захарова о позиции Запада по ударам Украины по Крыму: «Это не секрет»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 269 0

Захарова: то, что Запад поддерживает удары по Крыму, не является секретом

Захарова о позиции Запада по ударам Украины по Крыму: «Это не секрет»

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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На Украине утверждают, что союзники дали добро на удары по полуострову. Как к этому заявлению относится российское правительство?

То, что Запад поддерживает Украину в нанесении ударов по Крыму, нет никакого секрета. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление из офиса украинского президента.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что союзники Украины разрешили ВСУ наносить удары по Крыму. А год назад, по его словам, западные страны были против.

«Это не секрет. Поэтому мы и называем подобную политику русофобией, а ее западных идеологов — недружественными режимами», — заявила Захарова.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту.

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