«Переплюнуть их личную жизнь»: Стас Пьеха откровенно рассказал о бывших девушках

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 148 0

Певец Стас Пьеха рассказал, почему его бывшие девушки афишируют их отношения

«Переплюнуть их личную жизнь»: Стас Пьеха откровенно рассказал о бывших девушках

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец обычно не обсуждает свою личную жизнь, если для этого нет веского повода.

Певец Стас Пьеха честно откровенно рассказал о том, почему его экс-возлюбленные иногда афишируют в социальных сетях подробности их отношений, пишет womanhit.ru. По мнению исполнителя, в публичных обсуждениях некоторых аспектов личной жизни нет смысла, если изначально для этого не было веского повода.

Тем не менее некоторые бывшие подруги певца порой не стесняются рассказывать в социальных сетях о том, что происходило в их отношениях.

Действия экс-подруг Стас Пьеха расценивает, как пиар за счет его громкого имени. По его мнению таким образом они извлекают для себя выгоду, монитизируют свои социальные сети.

«Понимаю, почему они так делают: раз у них нет других способностей и талантов, реальных, которые могли бы переплюнуть их личную жизнь, пусть пользуются», — говорит певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что традиционный брак провоцирует измены. Певец Стас Пьеха заявил, что считает гостевой брак самым приемлемым видом отношений. 42-летний артист отметил, что такой формат напрасно связывают со склонностью партнеров к походам на сторону.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
Селена Гомес пожаловалась фанатам на новые проблемы со здоровьем
14:11
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области
14:05
Московские следователи подключились к поискам исчезнувшей 16-летней фигуристки
13:58
«Уколы делают»: 86-летний Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию
13:47
«Соучастие Запада»: в Совбезе отреагировали на одобрение ударов по Крыму
13:45
Жаркая ночь: природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
«Брянская душегубка»: многодетная серийница годами убивала женщин и закапывала их рожденных малышей
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России