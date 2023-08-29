Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Юань и евро также дорожают.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю. Сегодня его стоимость превысила 96 рублей впервые с 16 августа, об этом свидетельствуют данные площадки.

В 13:38 по столичному времени рост американкой валюты составил 68 копеек и застыл на отметке 95,99 рубля. Несколькими минутами ранее он вырос до 96,02 рубля, но упал на три копейки.

Юань и Евро также показали рост. Таким образом, китайская валюта подорожала на девять копеек. Ее стоимость в ходе торгов достигла 13,15 рубля. Евро же достиг отметки в 103,74 рубля. Рост составил 56 копеек.

В начале августа курс евро превышал отметку в 111 рублей.Стоимость доллара достигала 101,62 рубля. Центробанк РФ принял решение о поднятии ключевой ставки до 12% годовых, после чего иностранная валюта по отношению к рублю начала дешеветь.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономист перечислил способы укрепить курс рубля.

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