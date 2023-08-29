«Сама выбираю»: дочь Глюкозы раскрыла правду об отчислении из школы
Дочь Глюкозы объяснила уход из школы желанием работать с репетиторами
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Старшая наследница звезды и по сей день задает маме жару.
У большой популярности всегда есть побочные эффекты. Так, кто-то из знаменитостей жалуется на отсутствие личной жизни, а другие страдают от атак хейтеров.
Затронула незавидная участь и семью певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой). Старшую дочь артистки Лидию отчислили из школы, передает издание Газета.ру.
Официально причиной этого стали бунтарские замашки и ее стремление к карьере певицы. По словам учителей, девочка прогуливала уроки и откровенно пренебрегала выполнением домашних заданий.
Лишь спустя время сама Лидия раскрыла истинную причину отчисления. Восходящая знаменитость призналась: первым приоритетом для нее давно стало творчество. Учиться девушка предпочитает с репетитором индивидуально: так она лучше усваивает информацию.
«Я люблю получать информацию быстро и по чуть-чуть. С репетиторами я сама выбираю, как мне будет удобно учиться. Я нахожусь с преподавателем один на один — если что-то не понимаю, педагог без проблем повторит. В школе такого нет. Не успел записать — значит, не усвоил материал», — заявила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что старшая дочь Чистяковой-Ионовой решила съехать от матери.
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