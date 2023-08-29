Мафия в деле: российских туристов подстерегает новая беда в Турции?

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Алина Крылова
Алина Крылова 327 0

Туристов из России предупредили об участившихся нападениях турецких мафиози

Мафия в деле: российских туристов подстерегает новая беда в Турции?

Фото: www.globallookpress.com / Diego Cupolo

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Бандиты подстерегают неопытных путешественников в самых неожиданных местах.

Поездки в Турцию для туристов теперь рискуют вылиться в опасное приключение. На популярном у россиян курорте активизировались местные мафиози. Бандиты подстерегают неопытных путешественников в самых неожиданных местах, сообщает портал utro.ru

По предварительной информации, в отсутствии большого выбора стран для отдыха соотечественники все чаще выбирают Турцию. Вот только в последнее время россияне все чаще становятся жертвами обмана и воровства: незаконные формирования  разворачивают свою деятельность в зонах, весьма популярных у туристов.

Особенно опасными на сегонядняшний день считаются бюджетные Анталья, Бодрум, Мармарис и Чешма. Бандиты стараются прибрать к рукам туристические зоны и уже даже начали делить их между собой.

Местная полиция предполагает: таким образом зону своего влияния расширяют бандиты, которые годами орудовали в Стамбуле. Теперь развитие туризма в этих регионах находится под вопросом: только смельчаки решатся приезжать в страну.

Правоохранители органы предупреждают: если вы все же решились навестить морской берег, то держитесь подальше от заброшенных улиц, не заговаривайте с незнакомцами и не принимайте из чужих рук подарки. 

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Бали отказался от туризма на 100 лет

 

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