Названа дата переговоров глав МИД России и Турции

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Диписточник: дата переговоров глав МИД России и Турции назначена на 31 августа

Названа дата переговоров глав МИД России и Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Для предстоящей встречи Хакан Фидан планирует посетить Москву.

Названа дата переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как сообщил дипломатический источник, встреча назначена на 31 августа.

Встречу планируется провести в Москве. Как стало известно ранее, вероятным поводом для деловой беседы станет зерновая сделка. Представитель МИД России Мария Захарова сообщила об этом в минувший понедельник, 28 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет темой предстоящих переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер планирует посетить Россию в начале сентября.

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