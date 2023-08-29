Названа дата переговоров глав МИД России и Турции

Для предстоящей встречи Хакан Фидан планирует посетить Москву.

Названа дата переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как сообщил дипломатический источник, встреча назначена на 31 августа.

Встречу планируется провести в Москве. Как стало известно ранее, вероятным поводом для деловой беседы станет зерновая сделка. Представитель МИД России Мария Захарова сообщила об этом в минувший понедельник, 28 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет темой предстоящих переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер планирует посетить Россию в начале сентября.