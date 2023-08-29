Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Украинская сторона реализовала атаку около 16:00.

Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ предприняли попытку совершения террористического акта в районе 16:00. Для удара по объектам на территории РФ они использовали БПЛА самолетного типа. ПВО своевременно обнаружили вражеский дрон и ликвидировали его.

В военном ведомстве не сообщили о разрушениях или пострадавших. Где именно упал сбитый летательный аппарат — также не уточняется.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Черным морем.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:52
Финляндия возобновит прием заявлений россиян на визы с 1 сентября
18:47
Как зять президента Турции оказался на крупнейшем авианосце США?
18:41
Дядя пропавшей фигуристки Горбачевой: «Тренер настраивал ее против родных»
18:36
«Напряжение определенного уровня»: как Луна влияет на землетрясения
18:23
«Чтобы не было хандры»: почему на самом деле важно есть печень трески
18:18
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву видели в одном из московских кафе

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Остался только носок: видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России