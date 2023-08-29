Как зять президента Турции оказался на крупнейшем авианосце США?

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Сельчук Байрактар прибыл на авианосец США ради технической инспекции

Как зять президента Турции оказался на крупнейшем авианосце США?

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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И что делал близкий родственник турецкого лидера на военном корабле США?

Зять президента Турции Реджепа Эрдогана Сельчук Байрактар посетил американский авианосец USS Gerald R. Ford. Об этом сообщает издание EADaily.

По информации издания, зять Эрдогана прибыл на крупнейший авианосец США в составе делегации турецких военных после того, как получил соответствующее приглашение американского посла в Анкаре. Там Байрактар, который является председателем правления компании Baykar Makina, провел техническую инспекцию.

Отмечается, что турецкая делегация прибыла на авианосец на военно-транспортном самолете. За некоторое время до визита Байрактара именно этот авианосец проводил в Средиземном море совместные учения с турецким кораблем.

Ранее 5-tv.ru писал,  что названа дата переговоров глав МИД России и Турции.

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