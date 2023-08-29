«Делимся своим счастьем»: Ассоль и рэпер ST ждут второго ребенка

Знаменитость похвасталась округлившимся животиком.

Рэпер ST (Александр Степаноне) и телеведущая Ассоль (Катя Гуменюк) готовятся стать родителями во второй раз. Об этом молодая мама сообщила на своей страничке во ВКонтакте.

«Делимся своим счастьем с вами!» — подписала она семейные снимки.

Пара уже воспитывает одного ребенка. В марте 2020 года Ассоль подарила супругу дочь, которую они назвали Эстель.

Ранее исполнитель рассказал, как делал предложение свой возлюбленной. По его словам, познакомились они еще в 2014 году. Артист увидел девушку и сразу понял, что она будет его женой. Впрочем, когда он решил заявить об этом, она лишь громко рассмеялась.

ST оказался настойчивым. Их отношения стремительно начали развиваться, после чего он сдал ей предложение. По его словам, тогда он не располагал большими деньгами и вместо обручального кольца свернул ножку от листа дуба для предложения.

Гуменюк не раздумывая ответила согласием. Вместе они сумели преодолеть материальные сложности и под венец пошли уже с настоящими кольцами.

Ранее рэпер ST рассказывал 5-tv.ru, как воспитывает свою дочь.