«Отец-тряпка»: как рэпер ST воспитывает свою дочь

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 6 119 0

Рэпер SТ назвал себя отцом-тряпкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Исполнитель по возможности материализует все желания своего ребенка.

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степапнов. — Прим. ред.) назвал себя отцом-тряпкой. Исполнитель эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru, как воспитывает свою дочь Эстель, на дне рождения российского блогера-миллионника Алины Акиловой.

По словам рэпера, он угождает прихотям своей дочери и по возможности исполняет все ее желания.

«Я отец-тряпка. Все игрушки, что ребенок хочет, я покупаю», — признался исполнитель.

Несмотря на отцовскую мягкость, рэпер пытается сформировать у дочери систему правил, которые необходимо соблюдать. Исполнитель прививает ребенку ценность денег, которыми нельзя разбрасываться. А по утрам с трехлетней дочерью рэпер делает зарядку, на своем примере показывая ей важность спорта.

«Какие-то такие простые и понятные вещи. Надо маму любить в первую очередь», — отметил ST.

Исполнитель не препятствует времяпрепровождению дочери в гаджетах, которые, по его словам, могут помочь, когда они всей семьей отправляются в поездку.

«Ей жить в мире, полном гаджетов, поэтому от этого уже никуда не деться», — считает рэпер.

Тем не менее, ST отмечает, что важно сбалансированно пользоваться смартфонами и «не перекладывать воспитание на гаджеты».

Рэпер ST и Ассоль считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Знаменитости поженились в 2015 году, а в 13 марта 2020 года у них родилась на свет дочь, которую назвали необычным именем Эстель — производным от имен супругов ST и Ассоль.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST и Ассоль придерживаются одной линии в воспитании ребенка.

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