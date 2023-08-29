В Москве ликвидировали пожар на Комсомольской площади

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27 0

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; МЧС России; 5-tv.ru

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Пожар на Комсомольской площади (площади трех вокзалов) в Москве ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 20:07 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели локализовали возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Очевидцы сообщали, что изначально загорелись пустые склады. После пламя стало быстро распространяться и перекинулось на соседнее здание.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром.

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