Жаркая ночь: природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром
Природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Не исключено, что это был умышленный поджог сухой травы.
Жители кубанского Армавира провели сегодня бессонную ночь. Недалеко от границ города вспыхнул природный пожар.
Загорелась сухая трава, а сильный ветер стал сносить пламя в сторону жилых домов. Но, благодаря усилиям пожарных и добровольцев, огонь удалось остановить.
Сейчас выясняют причины его возникновения. Не исключено, что это был умышленный поджог сухой травы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Греция пытается справиться с тремя крупными лесными пожарами — в разных частях страны. С возгоранием пытаются справиться сотни пожарных бригад, но работу осложняет сильный ветер и высокие температуры.
Пламя бушует в греческом городе Александруполис — огонь испепеляет дома местных жителей. Жертвами пожара стали около 20 человек.
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