Участников Казанского молодежного саммита пригласили на ВМФ-2024

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 363 0

Конференция пройдет весной в Сочи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники Казанского молодежного саммита из 30 государств были приглашены на Всероссийский молодежный фестиваль (ВМФ). Об этом заявил замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов в ходе пленарного заседания саммита.

Государственный деятель отметил, что фестиваль пройдет в Сочи в следующем году, с 1 по 7 марта. Фаттахов также добавил, что основная цель конференции — объединить молодежь вокруг традиционных ценностей с целью построения многополярного мира и развития международных крепких связей.

«В адрес ведомств по делам молодежи всех представленных сегодня на саммите стран мы направили приглашения на данный фестиваль. Очень рассчитываем и ждем вас, ваши делегации, вашу молодежь на следующий год в России», — заявил Фаттахов.

Он уверен, что различные инициативы, вроде обменных программ, института школ-побратимов и многих других, способствуют развитию международной молодежной кооперации. Фаттахов подчеркнул, что Казань — это отличное место для появления различных инициатив в этой области.

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