Турнир по самбо среди сельской молодежи состоялся в Орловской области

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Молодые спортсмены продемонстрировали впечатляющий арсенал приемов.

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Маленькое село в Орловской области на несколько дней стало центром большого спорта. Там состоялись первые всероссийские состязания по самбо среди сельских команд.

Турнир вышел зрелищным и динамичным: молодые спортсмены продемонстрировали впечатляющий арсенал приемов и несгибаемый боевой дух. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров увидел, какая она, современная самооборона без оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный день бокса в Подмосковье отметили костюмированным забегом. В Серпухове собралось пять тысяч гостей.

На старт вышли как любители, так и профессионалы. Скорость и техника в этот раз отошли на второй план, больше соревновались в фантазии.

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