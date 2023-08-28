Турнир по самбо среди сельской молодежи состоялся в Орловской области
Молодые спортсмены продемонстрировали впечатляющий арсенал приемов.
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru
Маленькое село в Орловской области на несколько дней стало центром большого спорта. Там состоялись первые всероссийские состязания по самбо среди сельских команд.
Турнир вышел зрелищным и динамичным: молодые спортсмены продемонстрировали впечатляющий арсенал приемов и несгибаемый боевой дух. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров увидел, какая она, современная самооборона без оружия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный день бокса в Подмосковье отметили костюмированным забегом. В Серпухове собралось пять тысяч гостей.
На старт вышли как любители, так и профессионалы. Скорость и техника в этот раз отошли на второй план, больше соревновались в фантазии.
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