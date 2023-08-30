Во время рейса Москва — Сочи бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь двухнедельному младенцу. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Малышу внезапно стало плохо во время захода на посадку. На борту лайнера не нашлось медиков, поэтому первую помощь пришлось оказывать экипажу воздушного судна. Бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию, в результате которой у младенца восстановилось дыхание.

«28 августа 2023 года перед посадкой рейса SU1118 Москва — Сочи в аэропорту назначения произошло внезапное ухудшение состояние здоровья младенца, с вероятностью угрозы жизни для ребенка. Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия», — говорится в сообщении.

На земле ребенка передали в руки команде медиков, которые госпитализировали его в больницу. Руководство компании наградило экипаж денежной премией, а также почетным знаком «Отличник Аэрофлота» — высшей корпоративной наградой.

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