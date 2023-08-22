Руководителя Росздравнадзора Москвы наградили за спасение стюардессы

Главу Росздравнадзора по Москве и Московской области Романа Курынина наградили медалью «За содружество во имя спасения» за помощь стюардессе на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Награду герою вручил глава ведомства Александр Куренков.

«Сотрудники МЧС России и врачи выполняют одну задачу — помогают людям. Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать Вам сегодня награду. Благодарю за профессионализм и неравнодушие», — сказал министр.

Накануне, 21 августа, стало известно, что Курынин спас жизнь стюардессы во время перелета Сочи — Москва. Женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Глава Росздравнадзора не растерялся — сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая восьмиминутный непрямой массаж сердца.

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