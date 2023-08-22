Руководителя Росздравнадзора Москвы наградили за спасение стюардессы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 105 0

Прямо во время полета у женщины остановилось сердце. Но Роман Курынин не растерялся и оказал ей необходимую помощь.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; Пресс-служба МЧС России; 5-tv.ru

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Главу Росздравнадзора по Москве и Московской области Романа Курынина наградили медалью «За содружество во имя спасения» за помощь стюардессе на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Награду герою вручил глава ведомства Александр Куренков.

«Сотрудники МЧС России и врачи выполняют одну задачу — помогают людям. Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать Вам сегодня награду. Благодарю за профессионализм и неравнодушие», — сказал министр.

Накануне, 21 августа, стало известно, что Курынин спас жизнь стюардессы во время перелета Сочи — Москва. Женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Глава Росздравнадзора не растерялся — сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая восьмиминутный непрямой массаж сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские хирурги совершили прорыв в военной медицине. Они разработали метод, который позволит тяжелораненым избежать инвалидности, не лишиться рук или ног, и даже будет спасать жизни.

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