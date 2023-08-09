Уникальная операция: российские хирурги спасли ногу раненому бойцу

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Российские хирурги сохранили раненому бойцу ногу в ходе операции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Врачи придумали, как выиграть драгоценное время, пока пострадавшего везут в госпиталь.

Российские хирурги совершили прорыв в военной медицине. Они разработали метод, который позволит тяжелораненым избежать инвалидности, не лишиться рук или ног, и даже будет спасать жизни.

Врачи придумали, как выиграть драгоценное время, пока пострадавшего везут в госпиталь. Уже проведены две уникальные операции — корреспондент «Известий» Василий Михеев расскажет о них подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что уникальную операцию провели российские военные хирурги. Врачи извлекли из сердца бойца кусок гвоздя.

Ранение от украинского боеприпаса, начиненного металлическими предметами, — чтобы увеличить площадь поражения — он получил во время сражения. Как рассказали медики, гвоздь пронзил легкое, задел артерию и дошел до сердца.

Тема:
Спецоперация
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