Уникальная операция: российские хирурги спасли ногу раненому бойцу

Врачи придумали, как выиграть драгоценное время, пока пострадавшего везут в госпиталь.

Российские хирурги совершили прорыв в военной медицине. Они разработали метод, который позволит тяжелораненым избежать инвалидности, не лишиться рук или ног, и даже будет спасать жизни.

Врачи придумали, как выиграть драгоценное время, пока пострадавшего везут в госпиталь. Уже проведены две уникальные операции — корреспондент «Известий» Василий Михеев расскажет о них подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что уникальную операцию провели российские военные хирурги. Врачи извлекли из сердца бойца кусок гвоздя.

Ранение от украинского боеприпаса, начиненного металлическими предметами, — чтобы увеличить площадь поражения — он получил во время сражения. Как рассказали медики, гвоздь пронзил легкое, задел артерию и дошел до сердца.