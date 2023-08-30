Без хозяина: как в РФ решат проблему заброшенных дачных участков

Правительство разработало список признаков неиспользуемых соток.

Механизм признания дачных участков бесхозными усовершенствуют в России. Как выяснили «Известия», разработкой критериев сейчас занимается Росреестр с разными министерствами. Пока точные признаки не определены.

Предварительно, земли смогут изъять, если участок наполовину неухоженный — зарос или захламлен, а уборку там не проводили более года. И если капитальные постройки разрушены, и никто их не восстанавливает более пяти лет.

Нововведение должно повысить эффективность использования участков. В некоторых СНТ в разных регионах доля «брошенок» доходит до 70-ти, а то и 90%. А сейчас процедура передачи земель более заинтересованным гражданам — непростая. В том числе, из-за отсутствия четких критериев.