Сильнейший удар: самосвал раздавил легковушку в Москве

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Самосвал раздавил легковушку на юго-западе Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Что стало причиной ДТП, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

На юго-западе Москвы самосвал раздавил легковушку. Удар был такой силы, что половина иномарки оказалась смята до неузнаваемости.

Повезло, что на пассажирских сидениях никого не было — водитель машины тоже чудом не пострадал, он сумел самостоятельно выбраться из автомобиля. Что стало причиной ДТП, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Петербургом водитель легковушки устроил огненное ДТП. Он не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с грузовиком.

Тот от удара завалился на бок, а машина виновника аварии вспыхнула. На помощь водителям пришли очевидцы — они вытащили их из кабин, а пожарные, которые приехали на место, оперативно потушили пламя.

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