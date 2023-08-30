Сильнейший удар: самосвал раздавил легковушку в Москве

Что стало причиной ДТП, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

На юго-западе Москвы самосвал раздавил легковушку. Удар был такой силы, что половина иномарки оказалась смята до неузнаваемости.

Повезло, что на пассажирских сидениях никого не было — водитель машины тоже чудом не пострадал, он сумел самостоятельно выбраться из автомобиля. Что стало причиной ДТП, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Петербургом водитель легковушки устроил огненное ДТП. Он не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с грузовиком.

Тот от удара завалился на бок, а машина виновника аварии вспыхнула. На помощь водителям пришли очевидцы — они вытащили их из кабин, а пожарные, которые приехали на место, оперативно потушили пламя.